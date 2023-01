Forgione ironico sull'esame farsa Suarez: "Si apre il processo, il calciatore e la Juve non c'entrano!"

Angelo Forgione, scrittore napoletano, pungola la Juventus su Twitter ironizzando sul processo per l'esame farlocco di italiano di Luis Suarez.

