Forgione: "L'orchestra azzurra in crescendo evidente, Hojlund sta imparando a suonare divinamente"

vedi letture

Il giornalista e scrittore Angelo Forgione ha commentato sul proprio account X la vittoria del Napoli contro la Cremonese: "Il suono del violino è bellissimo, ma mai meraviglioso come quello del mandolino... che Hojlund sta imparando a suonare divinamente. L'orchestra azzurra è in crescendo evidente, e chiude felicemente l'anno del quarto scudetto.

Stradivario!".