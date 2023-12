Forgione: "Napoli esploso in mano ad ADL, c'è una cosa da fare per salvare la stagione"

Quel Napoli era frutto di equilibri perfetti e delicati che sono stati toccati, e quel che ora sembra simile a prima è altra cosa.

Il Napoli Campione è saltato in aria. Così scrive sui propri profilo social il giornalista Angelo Forgione: "Una squadra senza orgoglio che fa impallidire e vergognare i suoi tifosi; sempre più involuta e ormai impaurita, orfana dei guizzi dei suoi uomini migliori, oggi controfigure degli eroi dell'impresa. Un club che ha perso Giuntoli, Spalletti, Sinatti, Kim, Lozano e ora anche Elmas, e non può dirsi speculare a quel che fu. Un allenatore di emergenza costretto volentieri a essere ciò che non è, a fingere di aver studiato, e ad appellarsi al possesso palla, ma di quelli sterili, che sbattono sul muro avversario.

Natale sancisce che il Napoli campione è totalmente saltato in aria per uno scudetto esploso in mano a un presidente che non ha saputo maneggiarlo con cura, e che, visti gli ultimi accadimenti, ancora non ha capito i suoi errori.

È totalmente evaporata un'energia che andava capitalizzata, ed è ora di mettere nel dimenticatoio i fasti del recente passato, l'idea grandiosa di una nuova era che non è, per tornare umili. Se il capace De Laurentiis — e sottolineo capace — vuole salvare il salvabile, deve capire i suoi limiti, smettere di controllare tutto e di parlare contro tutti. Il rapporto tra causa ed effetto è quantomai evidente in termini di depauperamento aziendale, di demotivazione dei calciatori, di confusione tecnica, di farraginosità di rinnovi, di difficoltà di trattative e di avversione degli arbitri in un calcio cronicamente malato. Le conseguenze di una gestione scellerata del trionfo sono solari. Si svegli l'artefice delle fortune del Napoli, perché l'assolutismo e la megalomania hanno fatto crollare persino Napoleone.