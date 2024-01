FOTO - ADL con i dirigenti dell'Inter e della Lega in ambasciata a Riyad: c'è anche Spalletti

Anche l'Inter, oltre al Napoli, si è recata questa mattina all'Ambasciata italiana in Arabia Saudita per una visita a poche ore dalla finale

Anche l'Inter, oltre al Napoli, si è recata questa mattina all'Ambasciata italiana in Arabia Saudita per una visita a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Per i nerazzurri presenti Beppe Marotta, Alessandro Antonello e Javier Zanetti, con loro oltre ad Aurelio De Laurentiis anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il Presidente del Senato Ignazio La Russa ed il ct azzurro Luciano Spalletti.

Questa la nota dell'Inter dopo la visita: "L'Inter è a Riyadh per disputare la finale della Supercoppa Italiana. La giornata di lunedì si è aperta con la visita all'Ambasciata Italiana. Una delegazione nerazzurra composta dal Vice President Javier Zanetti, dal CEO Corporate Alessandro Antonello e dal CEO Sport Giuseppe Marotta è stata accolta dall'Ambasciatore Italiano in Arabia Saudita Roberto Cantone.

Presenti anche una delegazione della Lega Serie A e una del Napoli, avversaria dell'Inter nella finale. L'incontro ha visto la presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa, del Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e del commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti".