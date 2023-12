FOTO - ADL dopo il pranzo UEFA: “Incontro molto interessante con gli amici del Braga”

GIOVANILI PRIMAVERA, FALLITO L'AGGANCIO AI PLAY-OFF: KO INTERNO CONTRO IL CROTONE Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera è stato sconfitto in casa dal Crotone per 1-0 nella 11esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A ROMA, LESIONE AL FLESSORE PER DYBALA: SALTA IL NAPOLI! Nella giornata di oggi Paulo Dybala si è sottoposto a esami dopo l'infortunio subito dopo pochi minuti della sfida contro la Fiorentina Nella giornata di oggi Paulo Dybala si è sottoposto a esami dopo l'infortunio subito dopo pochi minuti della sfida contro la Fiorentina