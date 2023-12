FOTO - ADL premiato con due Leoni d'Oro a Venezia: uno è per il Napoli

In questi giorni Aurelio De Laurentiis si trova a Venezia per il Gran Premio Internazionale, dove è stato premiato con due Leoni d'Oro.

© foto di www.imagephotoagency.it

In questi giorni Aurelio De Laurentiis si trova a Venezia per il Gran Premio Internazionale, dove è stato premiato con due Leoni d'Oro. A renderlo noto è il presidente azzurro stesso, che su Twitter ha pubblicato uno scatto con i due riconoscimenti, scrivendo quanto segue:

"Al Gran Premio Internazionale di Venezia per due Leoni d’Oro. Uno alla “Società Sportiva Calcio Napoli* - Leone d'Oro per Meriti Sportivi. Uno personale, Leone d'Oro per l'Imprenditoria".