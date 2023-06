FOTO - Anche Olivera in vacanza a Ischia: l'isola verde meta per i campioni d'Italia

Il campione d'Italia è da qualche giorno ad Ischia, come testimonia uno scatto pubblicato sui social.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Lobotka, in vacanza a Ischia la settimana scorsa, anche il terzino del Napoli Mathias Olivera ha scelto l'isola verde per trascorrere qualche giorno di relax. Il campione d'Italia è da qualche giorno ad Ischia, come testimonia uno scatto pubblicato sui social.