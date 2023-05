FOTO - Anguissa: "Siamo una famiglia, che orgoglio! Non trovo le parole..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lungo messaggio di André-Frank Zambo Anguissa per celebrare lo Scudetto conquistato con il Napoli: "Non riesco a trovare le parole per dire quanto sono orgoglioso di questa famiglia, e con la parola famiglia intendo voi miei compagni di squadra, voi allenatori, voi dirigenti e soprattutto voi tifosi della SSC NAPOLI. Ce l'abbiamo fatta e oggi il sogno non è più un sogno, è una realtà. Bravi tutti e complimenti a noi perché ce lo meritiamo. Assaporiamo questo momento con onore e orgoglio perché tutti abbiamo lavorato sodo per poterlo vivere. FORZA NAPOLI SEMPRE".