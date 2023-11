FOTO - Arriva la "Nuova giacca Anthem" Champions: in vendita da oggi

Novità per i tifosi azzurri: la SSCNapoli ha svelato sui suoi canali ufficiali la nuova Anthem Jacket, la divisa che verrà indossata dai calciatori del Napoli nella gara di stasera contro l'Union Berlino prima di scendere in campo. "Preparati per nuove sfide con la nostra nuova giacca Anthem", scrive su Twitter il club azzurro pubblicando alcuni scatti delle nuove giacche, disponibili da oggi, indossate da Ostigard e Kvaratskhelia.

✨ Get ready for new challenges with our new Anthem Jacket



Available from tomorrow



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lK4CyxuMAw