FOTO - Arrivano i gelati Steccolecco celebrativi: la novità svelata dal Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Novità per l'estate spoilerata dalla SSC Napoli sui propri account social. Per celebrare i campioni d'Italia verranno prodotti gelati Steccolecco personalizzati con i nomi e le firme dei calciatori del Napoli. Di seguito lo stecchetto con il nome di Lobotka pubblicato in una 'storia' Instagram dal club azzurro.