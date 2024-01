FOTO - Assurde proteste social: il dg Salernitana pubblica il presunto fallo di Demme

La Salernitana protesta per il gol vittoria di Rrahmani nel derby col Napoli.

La Salernitana protesta per il gol vittoria di Rrahmani nel derby col Napoli. Il club granata si lamenta sui social per un inesistente fallo di Demme su Tchaouna, l'azzurro salta senza spingere l'avversario e regala l'assist di testa per il 2-1 finale. Il direttore generale della Salernitana Walter Sabatini scrive su Instagram, postando un frame dell'episodio: "Sapevo perfettamente che il nostro percorso verso la salvezza sarebbe stato lastricato da sudore e fatica, lacrime e sangue. Partiamo da qui, tutti insieme 5%".