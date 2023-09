FOTO - Brutto gesto di Sarri: dito a medio a Capodichino a chi urlava “Forza Napoli”

Maurizio Sarri non perde il bruttissimo vizio del gesto del dito medio.

Maurizio Sarri non perde il bruttissimo vizio del gesto del dito medio. Il tecnico della Lazio appena giunto a Capodichino per la sfida di domani contro i campioni d'Italia, ha reagito in modo maleducato ad alcuni tifosi azzurri che urlavano: "Forza Napoli!". Di seguito un fermo immagine del video diventato virale sui social.