FOTO - Caprile all’Empoli via Napoli: il primo scatto del portiere con ADL

Elia Caprile è un nuovo giocatore dell'Empoli. Il Napoli ha acquistato il cartellino del portiere dal Bari e l’ha girato poi in prestito al club toscano. Di seguito la prima foto di Caprile in azzurro insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Operazione completata dagli agenti Graziano Battistini, Omar Rahman e Sebastiano Salaroli.

The first pic of Elia #Caprile after the signing with #Napoli. Contract until 2028. He will play for Empoli on loan. Deal completed by the agents Graziano Battistini, Omar Rahman and Sebastiano Salaroli. #transfers pic.twitter.com/tat3ug9zX1