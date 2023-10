FOTO - Capuano: "Perché Orsato ferma Leao in contropiede? Incomprensibile!". E posta il frame

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha commentato l'arbitraggio di Daniele Orsato nel match tra Napoli e Milan

Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, ha commentato l'arbitraggio di Daniele Orsato nel match tra Napoli e Milan tramite il suo account Twitter, postando anche un'immagine: "C’è un fischio di Orsato che continuo a non capire e di cui non ho trovato traccia nelle moviole. Perché ha fermato Leao in contropiede aperto? Cosa ha visto?".