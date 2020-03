FOTO - "Carbonara is back", Malcuit torna al suo vecchio taglio di capelli e scherza sui social

Contro il Brescia, dunque, per Meret è ipotizzabile la quarta panchina di fila. Gattuso sembra aver fatto la sua scelta.

MULTIMEDIA VIDEO - ECCO LE GIOCATE DI AZMOUN, L'ATTACCANTE CHE STUZZICA GIUNTOLI Il Napoli sulle piste di Sardar Azmoun, attaccante classe '95 in forza allo Zenit.Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport, che spiega come Cristiano Giuntoli sia interessanto all'attaccante dello Zenit. Nel video in basso alcune giocate della...