FOTO - Clementino svela: "Dopo la partita si suona con Geolier e altri amici"

Tutto pronto per la grande festa al Maradona per il terzo Scudetto del Napoli. Il rapper napoletano Clementino ha annunciato in una 'storia' su Instagram che staserà si esibirà nell'impianto di Fuorigrotta insieme al collega Geolier e altri artisti: "Questa sera si suona allo stadio Maradona dopo la partita! Siamo io, questo giovane a fianco a me, ed un altro po' di amici".