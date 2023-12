FOTO - Dai 12 anni al debutto in Serie A: Contini, post da brividi per la prima col Napoli

Nikita Contini è mezzo ucraino e mezzo italiano. Anzi, mezzo ucraino e mezzo napoletano. Nato da madre ucraina e padre originario di Giugliano

Nikita Contini è mezzo ucraino e mezzo italiano. Anzi, mezzo ucraino e mezzo napoletano. Nato da madre ucraina e padre originario di Giugliano in Campania, da quando aveva 12 anni veste la maglia del Napoli. Dalle giovanili alla prima squadra, con una serie di prestiti in giro per l'Italia.

Ieri ha realizzato il suo sogno: debuttare in Serie A con la squadra del suo cuore. Nel match contro il Monza il portiere, complici gli infortuni di Gollini e Meret, è subentrato nella ripresa e ha giocato i suoi primi minuti in Serie A con la maglia azzurra. E sui social ha celebrato il suo traguardo con un post da brivid: Un sogno infinito… Il sogno di ogni figlio di Napoli!".