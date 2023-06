FOTO - Dalla Corea del Sud: Kim in mimetica per la leva obbligatoria

Intanto il presente del difensore sudcoreano è in patria, dove sta svolgendo il servizio militare obbligatorio.

Il futuro di Kim Minjae sembra essere sempre più lontano dal Napoli, il Bayern Monaco potrebbe pagare da luglio la clausola rescissoria. Intanto il presente del difensore sudcoreano è in patria, dove sta svolgendo il servizio militare obbligatorio. Essendo un calciatore professionista, l'azzurro dovrà prestare servizio solo per un periodo di addestramento di tre settimane. L'account su Twitter Napoli News Korea posta sui social uno scatto dell'azzurro in mimetica.