FOTO - Di Lorenzo esulta sui social: "Con orgoglio e forza andiamo in finale!"

Il Napoli batte la Fiorentina nella semifinale di Supercoppa Italiana e vola in finale, lunedì sfiderà una tra Inter e Lazio, in campo stasera per l'altra semifinale. Il 3-0 ai viola fa esultare Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, che su Instagram posta uno scatto di squadra e si esprime così: "Con orgoglio e forza andiamo in finale".