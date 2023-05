FOTO - "Di padre in figlio", baby Zielinski indossa una meravigliosa t-shirt

Bellissima foto postata in una 'storia' Instagram dalla moglie di Piotr Zielinski.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bellissima foto postata in una 'storia' Instagram dalla moglie di Piotr Zielinski. Laura Slowiak mostra l'immagine del centrocampista del Napoli che tiene per mano il figlioletto Maskymilian con una maglia speciale. Il piccolo, infatti, indossa una stupenda t-shirt col terzo scudetto e la scritta: "Di padre in figlio". Di seguito lo scatto.