FOTO - Dov'è Vlahovic? Lo sfottò social di Juan Jesus: "Ce l'ho io, ora lo libero"

Dusan Vlahovic nel taschino di Juan Jesus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dusan Vlahovic nel taschino di Juan Jesus. Il difensore brasiliano del Napoli, reduce dal successo sulla Juventus che ha segnato uno stop per il centravanti serbo, ha infatti commentato in maniera ironica sui social la prova. Sua e dell'avversario.

"Ce l'ho io, ora lo libero". In particolare, commentando la top 11 della 27ª giornata di Goal Italia, un utente si chiedeva che fine avesse fatto Vlahovic, non proprio determinante nel confronto del Maradona, finito 2-1 per gli attuali campioni d'Italia. Ironica, ecco la risposta dello stesso Juan Jesus: "Ce l'ho io, ora lo libero". Commento poi rimosso dal brasiliano nel giro di pochi minuti.