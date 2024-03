FOTO - Elmas nostalgico di Napoli: l’ex azzurro è in città

L'ex azzurro, deluso dai pochi minuti giocati fin qui con il club tedesco, ha approfittato del weekend per una breve vacanza a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Eljif Elmas anche ieri non ha giocato con il Lipsia nell'anticipo di Bundesliga. L'ex azzurro, deluso dai pochi minuti giocati fin qui con il club tedesco, ha approfittato del weekend per una breve vacanza a Napoli. Attraverso il proprio profilo Instagram il macedone ha fatto sapere di essere tornato in città e con nostalgia ha pubblica la canzone Napul’e’ in una 'storia'.