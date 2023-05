FOTO - Ex pres. Roma posta scatto con Spalletti: “Sapevamo che eri un grande allenatore"

James Pallotta, ex presidente della Roma, ha postato uno scatto insieme a Luciano Spalletti per complimentarsi per lo Scudetto: "Congratulazioni al mio amico Luciano per aver vinto lo scudetto. Sei stato un allenatore incredibile alla Roma e sono davvero orgoglioso di ciò che hai realizzato in questa stagione con il Napoli. Sapevamo che eri il grande allenatore che hai appena mostrato al mondo intero. Goditi i festeggiamenti!

Congratulations to my friend Luciano on winning the scudetto. You were an incredible coach at Roma and I'm really proud of what you've accomplished this season with Napoli. We knew you were the great manager that you just showed to the whole world. Enjoy the celebrations! pic.twitter.com/5DSBH7kdSw