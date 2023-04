FOTO - Festa Scudetto, Sant'Anastasia ha già fatto le prove generali

I tifosi azzurri sono in trepida attesa per il terzo scudetto del Napoli e per la conseguente festa.

I tifosi azzurri sono in trepida attesa per il terzo scudetto del Napoli e per la conseguente festa. Intanto, nel comune vesuviano di Sant'Anastasia tantissime persone sono scese in strada in una vera e propria prova generale dei festeggiamenti che avverranno domenica se il Napoli conquisterà matematicamente il tricolore. Di seguito le immagini già diventate virale sui social.