© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Bellissima notizia per Pasquale Mazzocchi. La compagna dell'esterno del Napoli è in dolce attesa, come testimonia un post pubblicato su Instagram. In casa Mazzocchi è in arrivo una bambina, che sarà la primogenita dell'azzurro.