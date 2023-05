FOTO - Georgiani pazzi di Kvara anche a New York: spunta una targa d’auto personalizzata

Khvicha Kvaratskhelia è diventato l'idolo non solo dei tifosi napoletani ma dell'intero popolo georgiano.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia è diventato l'idolo non solo dei tifosi napoletani ma dell'intero popolo georgiano. Un emigrato dalla Georgia a New York, tifosissimo dell'attaccante del Napoli, ha addirittura personalizzato la targa della propria auto in "Kvara77". Di seguito lo scatto pubblicato su Twitter dal giornalista georgiano Kakha Dgebuadze.