FOTO - Ghoulam da brividi: "Napoli è amore, tutti dovrebbero viverlo una volta nella vita"

Momento nostalgia per Faouzi Ghoulam. Il terzino ex Napoli ha scritto un bellissimo post dedicato alla squadra e alla città che lo ha ospitato per diversi anni: "Napoli. IL Napoli. Non è solo calcio. È amore. quello che ho ricevuto, Quello che ho dato e quello che vorrei che tutti potessero vivere, almeno una volta nella vita".