FOTO - Gollini si complimenta col Napoli Basket: "Che impresa ragazzi!"

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini gran appassionato di basket e ormai vero e proprio tifoso della GeVi esulta sui social per la vittoria della Coppa Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini gran appassionato di basket e ormai vero e proprio tifoso della GeVi esulta sui social per la vittoria della Coppa Italia. L'estremo difensore azzurro, tante volte presente al PalaBarbuto per le gare casalinghe del Napoli Basket ha fatto i complimenti ai ragazzi di coach Milicic per lo storico successo contro Milano: "Che impresa ragazzi!".