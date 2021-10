FOTO - "Halloween sta arrivando... Siete pronti?", Mertens e compagni con la nuova maglia

Arrivano altre immagini della nuova maglia speciale per Halloween di EA7 che il Napoli indosserà quest'oggi contro il Torino. Sugli account social il club azzurro ha postato un simpatico scatto che ritrae Mertens, Fabian Ruiz, Politano, Petagna e Juan Jesus che indossano la maglia nera con le ragnatele creata per Halloween. Di seguito le immagini.

Halloween is coming… Are you ready?



Limited edition Halloween kit

⁰🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/uYTJyQXfRM

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Z4OI66EiXw