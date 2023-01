FOTO - Ryanair celebra il gol di Dzeko al Napoli: "È il comandante Edin che vi parla"

La compagnia aerea Ryanair non ha perso l'attimo neanche stavolta, sfruttando lo stacco di Edin Dzeko contro il Napoli

"Buonasera signore e signori, è il comandante Dzeko che vi parla". La compagnia aerea Ryanair non ha perso l'attimo neanche stavolta, sfruttando lo stacco di Edin Dzeko contro il Napoli per tornare a far parlare di sé all'interno del mondo del calcio. Al tweet di Ryanair ha prontamente risposto la stessa Inter, che poco fa ha celebrato così il gol del Cigno bosniaco su assist di Dimarco: "Benvenuti a bordo della Swan Airlines, l'arrivo in rete è previsto tra pochi secondi. Mettetevi comodi e godetevi il viaggio, al servizio ci pensa Dimarco", si legge nella risposta nerazzurra.