FOTO - Il Cholo Simeone è a Napoli: lo scatto ai Quartieri Spagnoli con il Maestro Ferrigno

© foto di Federico Titone

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e papà dell'attaccante del Napoli Giovanni, è arrivato in città per riabbracciare il figlio neo campione d'Italia. Il Cholo ne sta anche approfittando per visitare il capoluogo partenopeo ed oggi ha fatto visita ai Quartieri Spagnoli. Di seguito lo scatto postato dal maestro presepiale Marco Ferrigno.