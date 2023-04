FOTO - Il contatto Leao-Lozano, anche il messicano pubblica il fallo sui social

A Hirving Lozano non è andato giù, come a tutti i napoletani, il fallo di Leao in area che l'arbitro Marciak non ha punito.



A Hirving Lozano non è andato giù, come a tutti i napoletani, il fallo di Leao in area che l'arbitro Marciak non ha punito. L'attaccante del Napoli, dopo l'1-1 con il Milan che elimina gli azzurri dalla Champions League, pubblica in una storia Instagram l'evidentissimo rigore che poteva cambiare l'esito della qualificazione. Di seguito le immagini.