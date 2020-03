FOTO - Il cuore incredibile di Napoli che commuove i social: "Chi può metta, chi non può prenda"

"Chi può metta, chi non può prenda". Nei vicoli di Napoli è apparsa questa foto su cui si potrebbero posare gli occhi per ore. Tanta bellezza in un messaggio semplice, in questa scialuppa di salvataggio tutta napoletana che viene calata dall'alto. Solidarietà senza riflettori, senza volti, che non vuole niente in cambio. È semplicemente una necessità per chi sa cosa sia la sofferenza, per chi ha sempre tenuto il cuore aperto alle difficoltà anche degli altri.

Bisognerebbe stamparla questa foto. Tenerla nel portafoglio, custodendo come il bene più prezioso il messaggio che porta con sè. Napoli che mostra il suo lato migliore per aiutare le persone in difficoltà per l'emergenza CoronaVirus.