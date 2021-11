FOTO - "Il Napoli caccia via le aquile!", lo sceicco Al Thani fa di nuovo impazzire i tifosi sui social

"Il Napoli caccia le aquile della capitale!", questo il tweet dello sceicco Al Thani, appartenente alla famiglia qatariota proprietaria del Paris Saint-Germain, dopo il poker del Napoli alla Lazio. Come accadde dopo la vittoria contro la Salernitana, il nuovo cinguettio dell'emiro ha generato tante reazioni da parte dei tifosi del Napoli, pronti a fantasticare su possibili trattative di acquisto del Napoli da parte della ricchissima famiglia.

Lo stesso sceicco ha condiviso sempre su Twitter un'immagine dell'attuale classifica della Serie A, che vede il Napoli capolista e la Juventus settima a -14, ironizzando sui bianconeri: "La Juventus si è ritirata dal campionato?".

Did #Juventus withdraw from the Italian League? pic.twitter.com/cUPco83J3B