FOTO - Il Napoli ha un altro Elmas: il fratello di Eljif nello scatto con l'Under 16 azzurra

C'è un altro Elmas nel Napoli. Nello scatto della formazione Under 16 azzurra è apparso anche Bilal Elmas, fratello minore di Eljif, che prima di approdare alle pendici del Vesuvio giocava in Macedonia del Nord tra le fila della Forza Academy di Skopje. Nell'immagine di seguito Elmas jr. è il terzo in alto da destra.

