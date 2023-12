FOTO - Il Napoli ringrazia i tifosi e il Maradona: "2023 ricco di emozioni"

Il Napoli sui social ha ringraziato lo stadio Maradona e i suoi tifosi per l'affetto e il calore nel corso di questo storico 2023

TuttoNapoli.net

Il Napoli sui social ha ringraziato lo stadio Maradona e i suoi tifosi per l'affetto e il calore nel corso di questo storico 2023. Ecco il post social: "Grazie a voi, popolo azzurro, per il sostegno in questo 2023 ricco di emozioni". In allegato una serie di scatti delle tante partite interne del Napoli dello scudetto e non solo. Da Spalletti a Mazzarri passando per Garcia sono stati 12 mesi intensi e a loro modo indimenticabili, nel bene e nel male.