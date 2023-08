FOTO - "Imbarazzante", Kroos distrugge Veiga sui social e fa pioggia di like

"Imbarazzante". In queste ore sta facendo molto discutere sui social la scelta di Gabri Veiga, che a 21 anni decide di lasciare il calcio europeo ed accettare le sirene arabe dell'Al Ahli, rinunciando così all'accordo verbale ormai raggiunto col Napoli.

A commentare la notizia c'è anche Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, che non usa giri di parole per definire la scelta dello spagnolo: "Imbarazzante" scrive il tedesco, ricevendo una pioggia di lika dagli utenti di Instagram.

So Gabri Veiga heads for Al-Ahli. 🇪🇸✈️🇸🇦



Toni Kroos' comment under the Instagram post of @FabrizioRomano … pic.twitter.com/KBhFUfRGja