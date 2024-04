FOTO - Juan Jesus in versione arbitro nello spogliatoio di Monza: il commento ironico di Kvara

Torna l'allegria nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria contro il Monza.

Torna l'allegria nello spogliatoio azzurro dopo la vittoria contro il Monza. Tante risate nello spogliatoio dell'U-Power Stadium anche per Juan Jesus nelle vesti di arbitro. Il difensore del Napoli, infatti, è apparso con la divisa del direttore di gara come si evince da uno scatto postato da Kvaratskhelia in una 'storia' Instagram, che scrive ironicamente: "Il nuovo arbitro".