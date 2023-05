FOTO - Juan Jesus posta le immagini della festa: "Un giorno indimenticabile"

Periodo di forti emozioni per il Napoli. Per chi lo tifa e anche per chi ci gioca. Juan Jesus, difensore azzurro, all'indomani della festa al Maradona

Periodo di forti emozioni per il Napoli. Per chi lo tifa e anche per chi ci gioca. Juan Jesus, difensore azzurro, all'indomani della festa al Maradona ha pubblicato una serie di scatti e ha fatto capire che porterà per sempre con sé queste sensazioni: "Un giorno indimenticabile. NAPUL3".