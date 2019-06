FOTO - Krol festeggia i 70 a Napoli, anche il sindaco a Villa D'Angelo: "È stato un mito"

"Ruud Krol ha vestito la maglia del Napoli dalla stagione 1980/1981 fino a quella 1983/1984, nel ruolo di libero, ed è stato un giocatore molto amato dai tifosi partenopei e non solo. Ieri sera, ho partecipato alla festa di compleanno per i suoi 70 anni, nella suggestiva struttura di Villa D’Angelo al Vomero.

Ho voluto portare, personalmente, i miei auguri a Krol, che è stato per me e per tutti quelli della mia generazione, ma non solo, un mito del calcio. "

Lo scrive stamani su Facebook il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris