FOTO - Kvara torna a gioire al Maradona e posta l’esultanza del 2-1: “Indovina un po’?”

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata speciale per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato il match winner della gara contro il Cagliari: suo il gol del definitivo 2-1. Tre punti fondamentali per il Napoli e sesto gol in campionato per l’ex Dinamo Batumi, di nuovo in rete al Maradona quasi tre mesi dopo l'ultima volta. Kvara ha esultato sui social, postando la sua esultanza. Di seguito le immagini.