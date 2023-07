FOTO - L'agente Antonelli (intermediario Senesi) posa con Garcia: "Il calcio è intreccio di rapporti"

Stefano Antonelli, noto agente di mercato, intermediario per un eventuale arrivo in Italia di Marcos Senesi.

Stefano Antonelli, noto agente di mercato, intermediario per un eventuale arrivo in Italia di Marcos Senesi (accostato spesso al Napoli, oggi gioca al Bournemouth), ha postato su Instagram uno scatto con Rudi Garcia: "Il calcio è un intreccio di rapporti e momenti che da impensabili diventano improvvisamente reali. Sorprese nascoste, nuove amicizie, interlocuzioni e progetti. In bocca al lupo Rudi!!!".