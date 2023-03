FOTO - L’incredibile protesta dei tifosi dell’Eintracht: pizze con ananas inondano i social SSCNapoli

Il divieto di trasferta per Napoli-Eintracht Francoforte ha infuriato la tifoseria tedesca.

Il divieto di trasferta per Napoli-Eintracht Francoforte ha infuriato la tifoseria tedesca. Singolare la protesta dei tifosi dell'Eintracht che sta andando in scena in queste ultime ore sui social. Infatti, sotto ad ogni post Twitter pubblicato dalla SSCNapoli i fans dell'Eintracht stanno pubblicando foto di pizze con l'ananas e spaghetti spezzati. Di seguito le immagini.