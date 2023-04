FOTO - L'omaggio a Totò per lo Scudetto: "Tu sol nun m'abbast, me ce ne vonno tre"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha mostrato su Twitter uno degli striscioni esposti in città per la vittoria del terzo Scudetto

TuttoNapoli.net

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha mostrato su Twitter uno degli striscioni esposti in città per la vittoria del terzo Scudetto in omaggio a Totò: "Omaggio al principe della risata… Antonio de Curtis in arte Totò… Carme' Carme', tu sóla nun m’abbasti, me ce ne vònno tre…".