FOTO - La firma di Traoré col Napoli: presente anche il capo scouting azzurro

Da oggi Hamed Junior Traoré è un nuovo giocatore del Napoli. Di seguito lo scatto del momento della firma dell'ivoriano, con lui gli agenti Gabriele e Valerio Giuffrida e il capo scountng del Napoli Maurizio Micheli. La foto è stata pubblicata sui propri social dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

The pic of Hamed #Traorè’s signing for #Napoli. Deal completed by the agents Gabriele and Valerio Giuffrida. #transfers pic.twitter.com/xdd8OHhM3F