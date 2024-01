FOTO - La Lazio risponde a Mourinho: "Questo è rigore pure su Marte"

Così ieri Josè Mourinho ha parlato dell'episodio che ha deciso il derby di Coppa Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Oggi perdiamo la partita su un rigore da calcio moderno. Un rigore da Var, che l'arbitro non dà a tre metri di distanza, ma rivedendolo al Var". Così ieri Josè Mourinho ha parlato dell'episodio che ha deciso il derby di Coppa Italia: "I giocatori di 20 anni fa mai si butterebbero come quelli di oggi. Mi sembrava che fossimo noi con più possibilità, quando si perde Dybala cambia: oggi come contro la Fiorentina. Senza di lui c'è meno qualità nel gioco. Il fallo da rigore è di un bambino top, ma di un bambino che ha 55 minuti di Serie A. Sulla rimessa laterale prima, non è possibile fare quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo, chi segna prima è privilegiato. Dopo chi gioca in casa ha un vantaggio, perché non ci sono più palloni. La squadra che segna per prima con Orsato vince, perché poi non lascia più giocare".

"Questo è rigore pure su Marte" la risposta della Lazio allo Special One su Twitter, con tanto di foto allegata: nello scatto è evidenziato l'intervento sulla gamba di Castellanos da parte di Huijsen: un tweet che alimenta la rivalità storica della piazza.