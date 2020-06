FOTO - Lady Ospina celebra la sua prova con l'Inter: "Disciplina, lavoro e perseveranza!"

MULTIMEDIA TABELLA - KM PERCORSI, IL NAPOLI BATTE L'INTER IN TUTTI I DATI: IMPRESSIONANTE DEMME CON 13,4KM Nonostante la maggiore intensità dell'Inter, il Napoli vanta numeri fisici superiori ai nerazzurri ed incoraggianti in vista della finale Nonostante la maggiore intensità dell'Inter, il Napoli vanta numeri fisici superiori ai nerazzurri ed incoraggianti in vista della finale