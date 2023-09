FOTO - Lindstrom contento per il debutto: "Ma non è il risultato che volevamo"

Debutto con sconfitta per Jesper Lindstrom. L'ex Eintracht Francoforte è sceso in campo nel secondo tempo di Napoli-Lazio

