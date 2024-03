FOTO - Lindstrom, cosa fai? Virale l'errore nel finale: Ngonge era solissimo

Circola sui social un frame di una delle ultime azioni di gioco durante Inter-Napoli. Lindstrom, appena entrato in campo, ha palla sulla sinistra

Circola sui social un frame di una delle ultime azioni di gioco durante Inter-Napoli. Lindstrom, appena entrato in campo, ha palla sulla sinistra ma tergiversa e non vede liberissimo a destra Ngonge. Molti sui social commentano il suo errore che si va ad unire al colpo di testa a lato a Barcellona. Momento difficile e nel complesso stagione complicata per il danese quasi mai in campo quest'anno con tre allenatori diversi. Ecco il frame: