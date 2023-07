FOTO - Lozano torna in Messico per le vacanze: il Chucky in visita al Pachuca

Hirving Lozano sta trascorrendo le vacanze in patria, in Messico.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hirving Lozano sta trascorrendo le vacanze in patria, in Messico. Il futuro dell’attaccante del Napoli è in bilico vista la scadenza di contratto tra un anno, ma nel frattempo si sta godendo dei giorni di relax con la famiglia. Il messicano ha fatto ieri visita al centro sportivo del Pachuca, la squadra che lo ha visto nascere e crescere come professionista. Attraverso un post sui canali social, il club messicano ha mostrato le foto della visita del Chucky. Di seguito le immagini.